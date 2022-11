Formazioni ufficiali, Camerun/Serbia: Onana in tribuna, Anguissa c’è

Al via la seconda giornata del girone G. Sfida tra Camerun/Serbia, due squadre ancora a zero punti ed alla ricerca del gol. In campo alle 11.00, i due tecnici hanno diramato da poco le formazioni ufficiali con cui disputeranno il match. Nel Camerun non c’è Onana, il portiere è in tribuna e nella Serbia solo panchina per Vlahovic. L’azzurro Anguissa c’è.

Camerun (4-3-3) – Epassy; Collins Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Anguissa, Kunde, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko-Ekambi. A disposizione: Ngapandouetnbu, Nbom Mbekeli, Wooh, Ondoua, Ngamaleu, Nkoudou, Nsame, Aboubakar, Bassagog, Oum Gouet, Mbaizo, Ntcham, Ebosse, Marou. Commissario tecnico: Song.

Serbia (3-4-2-1) – V.Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S.Milinkovic-Savic; Mitrovic. A disposizione: Dmitrovic, Erakovic, Radonjic, Budelj, Jovic, Rajkovic, Mitrovic, Babic, D.Vlahovic, Racic, Djuricic, Lazovic, Ilic, Mladenovic, Brujic. Commissario tecnico: Stojkovic.