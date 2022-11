La voglia di fare una mano nella strage che ha colpito Ischia lo scorso weekend arriva anche negli ambienti ultras. In rete infatti da ore circola un volantino a firma Fedayn e Sud 1996 in cui ci si dà appuntamento per raggiungere l’isola: «Con stivali e pala per aiutare i fratelli ischitani» si legge nel volantino.

Factory della Comunicazione

L’appuntamento è per domani. Mattino.it