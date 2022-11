De Matteis: “Un contratto di 4 mesi ad Hamsik per fargli vincere lo Scudetto a Napoli? Sarebbe bellissimo”

L’ex Team Manager della SSC Napoli e dirigente della nazionale slovacca, Paolo De Matteis, ha parlato a Canale 21 nel corso del programma “Campania Sport”. “L’ultima partita in nazionale di Hamsik è stata molto emozionante. Marek tra un paio d’anni vorrebbe dare l’addio al calcio al Maradona e poi vorrebbe fare l’ambasciatore del Napoli. Ha ancora casa a Napoli e non la lascia, perché appena può ci torna. Così anche Dries Mertens, del resto entrambi sono nella storia del Napoli, uno per le presenze e l’altro come bomber.

Sarebbe bello un contratto di quattro mesi ad Hamsik per fargli vincere lo Scudetto a Napoli? Sarebbe bellissimo e se lo meriterebbe. Tecnicamente, ci potrebbe stare”.