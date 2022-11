De Matteis: “In Slovacchia c’è un buon humus per far crescere giovani talenti, vedi Hamsik e Lobotka”

L’ex Team Manager della SSCN e dirigente della nazionale slovacca, Paolo De Matteis, ha parlato ieri sera alla trasmissione “Campania Sport” in onda su Canale 21, e tra le altre cose si è soffermato sui talenti che arrivano proprio dalla Slovacchia. La Slovacchia è sempre stata una buona fucina di talenti. Penso a Lobotka, Skriniar o Kiwior, polacco cresciuto in Slovacchia come giocatore e richiesto da tante squadre. Lì c’è un buon humus per far crescere giovani talenti. Hamsik a 17 anni era già un fuoriclasse, mentre oggi Lobotka in quel ruolo è tra i più forti in Europa e, non a caso, ci sono molte sirene per lui“.

