D. Portanova, ex difensore azzurro: “Impatto clamoroso, difficile da pensare come post-Koulibaly”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Portanova, ex difensore del Napoli: “L’impatto di Kim con il Napoli è stato clamoroso, nessuno si aspettava che riuscisse a sostituire Koulibaly in questa maniera. Bisogna fare un plauso a Giuntoli e De Laurentiis per quello che hanno fatto in estate. Ad oggi il Napoli è la squadra che più di tutte merita lo Scudetto, sia per quello che sta facendo quest’anno, sia per quello che ha fatto nei precedenti. Poi essendo scaramantico ed essendo ancora tifoso del Napoli non dico nulla, ci siamo capiti (ride ndr)… La difesa di Spalletti mi piace molto, così come tutto il collettivo. Ci sono squadre che hanno nomi addirittura superiori a quelli del Napoli, ma è il gruppo che vince. E’ proprio quello che ha creato Spalletti. Gli azzurri non vincono mai con i singoli, vincono di squadra e per questo in tutti i reparti il Napoli è la prima forza del campionato. Ad oggi non c’è paragone con le altre”

Fonte: Radio Punto Nuovo