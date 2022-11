Mentre si giocano i Mondiali in Qatar e gli azzurri aspettano di partire per il ritiro in Turchia, in casa Napoli si festeggia un compleanno importante, come tutti lo sono del resto, quello di Leo Ostigard, che compie 23 anni. Il difensore del Napoli è nato il 28 novembre 1999 ad Andalsnes (Norvegia). A lui gli auguri sinceri della SSCN, e della redazione tutta de Ilnapolionline.

