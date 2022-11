C. Laudisa, giornalista: “Mercato di gennaio racconterà poco, al netto di qualche cessione”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista: “Il mercato di gennaio del Napoli racconterà poco, al netto della possibile cessione di Demme. Certo, Giuntoli si è sempre dimostrato attento alle occasioni e disposto a sorprendere, quindi mai dire mai. Intanto c’è il Mondiale che sta rivelando tanti nomi e tanti protagonisti che potrebbero diventarli anche sul mercato. Il Napoli ha già fatto il pieno in estate e sarà difficile migliorare ulteriormente questa rosa a stretto giro. Le grandi squadre lavorano sempre in ottica futura, investendo a gennaio per la prossima stagione. Il Napoli ha tanti rinnovi all’orizzonte, il contratto di Osimhen che scade nel 2024 e merita l’attenzione di De Laurentiis e Giuntoli. Samardzic e Baldanzi? Sono giovani che piacciono e che potrebbero fare il salto in una big. Al Napoli serve anche un esterno destro in prospettiva, dove manca un ricambio vero a Di Lorenzo. Sono rifiniture, Giuntoli ha già impiantato tanti calciatori giovani che possono aprire un ciclo col Napoli. Le altre big? Il Milan si è già mosso in estate, l’Inter ha qualche problema finanziario. La Juventus cerca un vice-Cuadrado, si parla tanto di Maehle, ma non ci sono opzioni come furono Vlahovic e Zakaria”.

