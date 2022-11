Bordin, ex calc.: “Il Napoli ripartirà con lo stesso entusiasmo mostrato in questo avvio di stagione”

Roberto Bordin, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Quale sarà il percorso del Napoli alla ripresa del campionato? “Pensare negativo è sbagliato, soprattutto nell’ambiente azzurro odierno. Bisogna capire in che modo la società e lo staff interverrà dopo la competizione mondiale. È sbagliato essere negativi in partenza, attualmente la classifica dà ragione al Napoli. Quest’ultimo ripartirà con lo stesso entusiasmo mostrato in questo avvio di stagione, sarà un secondo campionato duro da affrontare. Bisogna essere positivi, anche se il Mondiale naturalmente sarà un’incognita”.