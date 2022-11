Benitez: “Spalletti e la città, un binomio vincente per lo scudetto”

L’ex tecnico azzurro fa un pronostico sul campionato ed esprime un desiderio: «Vorrei tornare in Italia ma solo in una squadra ambiziosa»

«Lucio è scaramantico ma lo scudetto sarà suo»

Benitez sicuro: «Spalletti sta facendo molto bene. Il suo Napoli propone un calcio bello e vincente, è quello che tutti vorrebbero fare»

«Il club è stato bravo nel mercato Hanno una città che li trascina»

«Ci sarà qualche passo falso, ma per le altre rimontare sarà difficile»

Lo scudetto non può sfuggire al Napoli, parola di Rafa Benitez. Poi Luciano Spalletti sarà libero di procedere con tutti gli scongiuri del caso, lo stesso tecnico spagnolo ha già svelato di averne parlato con l’allenatore di Certaldo ottenendo una risposta nemmeno quotata: «Il Napoli non è una mia squadra, ma mi piacerebbe lo fosse perché Spalletti sta facendo molto bene. Stanno giocando bene, propongono un calcio bello ma anche vincente. Giocare bene e vincere è quello che tutti vogliono fare. Sono molto contento e l’ho detto a Spalletti, ma lui ha risposto che è attento alla scaramanzia. Però può davvero vincere lo scudetto». Anzi, salvo eventi clamorosi, sembra proprio che il tricolore non possa sfuggire al Napoli: «Mi sembra difficile che qualcuno possa rimontare. È vero, ci sono tante squadre forti e quindi tanti scontri diretti, penso a Juve, Milan, Lazio, Inter, Roma e così via. Quindi qualche passo falso sarà inevitabile anche per il Napoli. Ma anche perdesse una, due, tre partite la situazione difficilmente cambierebbe, perché pure le altre squadre prima o poi avranno i propri momenti in cui perderanno punti», la previsione di Benitez.



IL PROGETTO. Sul campo la squadra di Spalletti ha funzionato a meraviglia in questa prima parte di stagione. Ma i meriti vanno condivisi con tutta la società, anche questo viene sottolineato da Benitez: «Il Napoli sta facendo bene anche sul mercato e non è facile. Normalmente le squadre con più soldi vincono di più, però loro hanno fatto un mercato molto buono. Poi hanno una bella mentalità, con Spalletti e la città intera dietro alla squadra. Io credo che andranno a vincere lo scudetto». Un progetto del genere in fondo è anche quello che Benitez amerebbe sposare, magari proprio in Italia: «Sì, mi piacerebbe tornare ma solo per lavorare in una squadra ambiziosa che può competere per qualcosa. La difficoltà è questa, se vai in una squadra e non hai i soldi per competere allora devi avere la società giusta, il progetto giusto, la mentalità giusta e devi usare la tua esperienza per migliorare quello che hai. Bisogna lavorare con i giovani e il vivaio, con i giocatori che hai. Possiamo utilizzare l’esperienza per trovare un equilibrio tra il mercato e il coltivare i giovani».

«BRASILE FAVORITO». A margine della tavola rotonda «Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro», promossa dalla Juventus e dalla Lega Pro, Benitez ha parlato anche della stessa formazione bianconera come possibile avversario più accreditato del Napoli: «La Juventus è una società fortissima, Allegri è un bravissimo allenatore. Mi auguro che possano fare bene, i giocatori che hanno sono di qualità». Non una presenza casuale quella di Benitez allo Stadium, prima da giocatore e poi da allenatore ha vissuto la struttura virtuosa del Real Madrid, ma anche quella meno funzionale del campionato Under 23 in Premier. E poi in tempi di Mondiale, i favori del pronostico di Benitez sono andati tutti sul Brasile: «Vediamo ancora come andranno avanti Francia, Spagna e altre grandi. Ma dico Brasile, perché ha tanti giocatori davvero forti e se si fa male qualcuno quello che entra al suo posto magari è anche meglio».

