Barigelli ( Dir. Gazzetta ): “Il Napoli riprenderà la sua corsa dopo il Mondiale. Sulla corsa scudetto…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Barigelli, direttore “Gazzetta dello Sport”. Tra i temi affrontati, il Mondiale in Qatar e la corsa scudetto con il Napoli di Spalletti in prima fila.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Mondiale? Ci sono squadre che escono agli ottavi e altre che arrivano in finale. Se una squadra arriva al Mondiale i giocatori arrivano nei propri club spremuti.

Se è il Mondiale di Mbappè? La competizione è ancora lunga, ma rischia di passare alla storia del calcio vincendolo per la seconda volta consecutiva”.

Sul Napoli e la corsa scudetto

“Tra i grandissimi è quello che sta rispettando le attese. Mi sembra che sia nella pienezza delle proprie possibilità. Penso che il Napoli faccia la sua corsa dopo il Mondiale. Ha un vantaggio enorme rispetto alle altre, però è chiaro che avrà due partite importanti contro Inter e Juventus sarà tutto più chiaro. Se il Napoli dovesse battere la Juventus in casa, che considero un’avversaria molto pericolosa e ci crede, sarebbe più semplice per gli azzurri perché i bianconeri non recupererebbero punti nel primo scorcio. Il Milan a differenza del Napoli fino ad adesso è il club che non ha azzeccato il mercato.

Ci si aspettava molto di più dai nuovi arrivi, gli altri erano acquisti di contorno. È un club molto attento alla compatibilità tra entrate ed uscite, qualcosa faranno anche se non so di quanto importante. Per il resto è una squadra che ha avuto infortuni importanti e qualcuno rientrerà dopo il Mondiale. Intanto uno scudetto l’ha vinto. Mi sembra di poter dire che il club che ci crede di più sia la Juventus, poi da crederci a farlo realmente. Non è che il Napoli ha ottenuto quel vantaggio per fortuna. Per me in questa prima parte è tra le prime 4 squadre d’Europa.

Mi sembra che ci siano club che ci credano di meno e altri che ci credano di più. La Juventus recupererà diversi giocatori, come Chiesa e Pogba che se è parente del giocatore che abbiamo visto qualche anno fa può fare la differenza. Se voi pensate alla partita contro la Salernitana e li rimettete alla Juventus, il suo campionato non è tanto diverso da quello del Milan. Il Napoli riparte con i favori sia del pronostico che del gioco e mi auguro che faccia strada in Champions League come le altre italiane”.