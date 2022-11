Anguissa, in campo dopo il colloquio pubblico con Eto’o

Tra poco in campo, Anguissa. Sul campo di allenamento di Doha, il presidente della federazione, Samuel Eto’o. Quest’ ultimo nei confronti di Zambo non è stato per nulla tenero, accusandolo il centrocampista azzurro di fare vita per conto suo all’interno del gruppo (tra le accuse anche quella di aver rifiutato la torta del compleanno offerta dal resto della squadra). Ed Eto’o e Anguissa sono stati a lungo a colloquio, sotto gli occhi di tutti, perché le parole di Eto’o sono state come pietre appuntite. Anguissa, che con la Svizzera non ha giocato ai livelli del Napoli, come se fosse ancora condizionato dall’infortunio muscolare che lo ha messo ko a ottobre, ha sorriso spesso nel corso dell’incontro con il numero 1 della Federazione del Camerun. D’altronde, con la Serbia è davvero decisiva. Anche perché all’ultima giornata c’è il Brasile quindi davvero la corsa agli ottavi è in salita.

Il Mattino