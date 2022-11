Alla ripresa Inter e Juve, ma per il Napoli il rientro dei rinforzi

Mercoledì appuntamento per la ripresa a Castelvolturno, poi partenza per la Turchia. Al fischio del nuovo inizio del campionato di Serie A, gli azzurri sono attesi da Juventus e Inter, partite che diranno molto nella corsa scudetto. Una buona notizia in casa Napoli, come si legge anche su La Gazzetta dello Sport, è che per quelle date, ci saranno i rientri di Rrahmani e Kvaratskhelia. Il centrale si era fermato lo scorso 9 ottobre a Cremona: con lui in campo il Napoli è ancora più imperforabile, avendo dalla sua forza fisica e colpo di testa. Ma soprattutto, scrive il quotidiano rosa, rientra il georgiano. L’uomo che sta riempiendo gli stadi e la voglia dei napoletani di andare al Maradona. Il Napoli senza di lui fa più fatica a chiudere le partite, adesso torna ad essere l’arma in più.

Factory della Comunicazione