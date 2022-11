Zielinski, la prossima estate il Napoli comincerà a “parlare” con lui

L’estate scorsa avrebbe potuto andar via. Ha sempre declinato inviti ed offerte. Il contratto di Piotr Zielinski con il Napoli scadrà a giugno 2024, per cui sarà di sicuro uno dei prossimi “argomenti” affrontai dal club. Tra qualche mese si troverà ad un anno dalla fine dell’attuale accordo e, si sa, l società partenopea non vuole ritrovarsi in situazioni già vissute in precedenza. Per il prolungamento però, stando a quanto riferito da La Repubblica, non ci sono ancora novità, anche perchè il centrocampista è attualmente impegnato in Qatar con la Polonia. Da quanto si apprende il diesse Giuntoli parlerà con lui soltanto a fine stagione. Ovvio, non è da escludere con certezza l’ipotesi di un addio, nel calcio è così, infatti il Napoli, nel suo seguire talenti in giro, ne monitora alcuni adatti a sostituirlo, come Samardzic dell’Udinese o Guler del Fenerbahce, ma il discorso è altamente prematuro. C’è un Mondiale da continuare ed una stagione azzurra da vivere a 360 gradi.

Factory della Comunicazione