Vacanze finite, si ricomincia: Juan Jesus ritorna a casa

Finite le vacanze “anomale” per periodo dell’ anno per gli azzurri che non prendono parte alla rassegna mondiale. Si avvicina sempre più il ritorno del Napoli di Luciano Spalletti in campo. Almeno quello relativo agli allenamenti. Gli azzurri, infatti, sono attesi in campo nella settimana che comincerà domani, prima della partenza verso la Turchia. Tutti stanno, alla spicciolata, tornando in città. Tra questi anche Juan Jesus, che di ritorno dal Brasile sarà a Napoli in queste ore. Il suo rientro testimoniato via social.

Factory della Comunicazione

IlMattino.it