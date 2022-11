Spalletti non vuole stravolgimenti sul mercato a gennaio: il piano del Napoli

Niente operazioni di mercato per il Napoli nel mese di gennaio: Luciano Spalletti è stato chiaro con la società. Il tecnico toscano non vuole stravolgere quello che è l’attuale assetto della rosa azzurra. Sul tema ha dedicato uno spazio anche l’edizione odierna de Il Mattino:

“Spalletti ha spiegato che per gennaio non vuole che ci siano interventi. Va bene anche tenere Demme, anche se il tedesco cerca un club che gli dia più spazio: nelle ultime ore ci sono stati contatti con il Valencia, dove in panchina c’è Gattuso, ma Giuntoli non vuole cederlo in prestito. C’è tempo. Nessuna operazione in entrata è prevista per gennaio, neppure opzione a costo zero: ma queste settimane serviranno per i rinnovi di Lobotka e Rrahmani“.