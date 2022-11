“Si sbatte e fa reparto da solo, ma è in serata no”! Le pagelle dei quotidiani su Lozano

Quotidiani divisi sulla prestazione del Chucky Hirving Lozano in Argentina-Messico. L’esterno offensivo del Napoli si è trovato a fare sportellate quasi da solo per l’intero match, non riuscendo ad incidere come avrebbe voluto.

Di seguito i voti e le pagelle dei quotidiani sportivi su Lozano:

La Gazzetta dello Sport 6,5: “Si sbatte, copre il fronte offensivo, fa reparto da solo perché Vega viaggia su altre frequenze e il resto della squadra non lo accompagna. Ma è un pericolo”.

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport 4,5: “Serata no, non si vede mai”.