Riposa la serie A per i Mondiali in Qatar, ma in campo c’è la cadetteria e non mancano i gol. Il Frosinone ribalta la sfida contro il Cagliari grazie alla rete di Roberto Insigne. Il classe 1994 è entrato da poco dalla panchina, parte dalla destra, si accentra e a giro supera il portiere dei sardi. Rete che ricorda il fratello Lorenzo, anche se la zona è la fascia opposta.

Factory della Comunicazione

La Redazione