SERIE B FEMMINILE – Il Napoli non va oltre il pari a Verona e la Lazio Women allunga

Questa mattina si è giocato al “Sinergy Stadium” la sfida tra l’Hellas Verona e il Napoli femminile, gara valevole per la nona giornata di serie B. Le azzurre passano subito in vantaggio con il rigore trasformato da Romina Pinna. Le padroni di casa provano a rispondere con Pasini e Peretti, attenta la difesa ospite. La squadra campana raddoppia, sempre con Pinna, ma la rete è annullata per fuorigioco. Le scaligere si chiudono bene e vanno vicinissime al pari con Bison, manca la precisione. Nella ripresa il Napoli femminile va ad un passo dal raddoppio con Tamborini, salva in corner Shore. Il pareggio dell’Hellas Verona arriva grazie a Bison di testa. Nel finale le gialloblù vanno ad un passo dal successo con Menghini, palla che termina sul fondo. Un punto che consente alla Lazio Women l’allungo, visto il successo contro il Cittadella per 3-0.

HELLAS VERONA-NAPOLI 1-1

Reti: 5′ Pinna (rig.), 72′ Bison

HELLAS VERONA (4-3-3): Shore; Pecchini, Meneghini, Vergani, Capucci; Giai (dal 92′ Lotti), Sardu, Ledri; Pasini (dal 63′ Anghileri), Peretti, Croin (dal 42′ Bison) A disposizione: Keizer, Duerto, Lefebvre, Bursi, Semanova, Doneda Allenatrice: Veronica Brutti

NAPOLI (4-3-1-2): Copetti; Di Bari, Di Marino, Nozzi, De Sanctis; Mauri, Ferrandi, Gonzalez Rodriguez (dal 79′ Illiano); Tamborini (dal 64′ Franco); Pinna (dal 79′ Landa), Gomes A disposizione: Tasselli, Albertini, Oliva, Adam, Strisciuglio, Botta Allenatore: Dimitri Lipoff

Arbitro: Angelo Davide Lotito (Sez. AIA di Cremona)

Assistenti: Mattia Bettani (Sez. AIA di Treviglio), Andrea Perrella (Sez. AIA di Crema)

NOTE. Ammonite: Pecchini, Di Bari.