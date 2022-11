RISULTATI SERIE B – Prosegue il momento difficile del Genoa. Il Cagliari “frena” il Frosinone

La serie A è ferma per i Mondiali in Qatar, ma è scesa in campo la cadetteria e non sono mancate le sorprese. Prosegue il momento no del Genoa, sconfitto dal Perugia di Castori. Il Frosinone resta primo, ma si fa recuperare dal Cagliari allo scadere per 2-2. Resta ancora imbattuta il Sud Tirol di Bisoli, che pareggia 2-2 contro l’Ascoli. Ecco tutti i risultati.

Risultati serie B

Parma-Modena 1-2 (ieri)

Pisa-Ternana 3-1 (ieri)

Reggina-Benevento 2-2

Brescia-Spal 2-0

Frosinone-Cagliari 2-2

Perugia-Genoa 1-0

Sud Tirol-Ascoli 2-2

