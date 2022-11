Repubblica – Svelata la data di partenza degli azzurri per la Turchia

Il Napoli, in sosta col campionato italiano, come tutti gli altri del resti, per i mondiali che si stanno giocando in Qatar, si ricompatterà mercoledì, al Konami Training Center di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, in attesa di partire per il ritiro in Turchia. Oggi Repubblica svela la data di partenza della stessa: “Luciano Spalletti ha fissato la ripresa della preparazione al SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno, giovedì è prevista la partenza per Antalya, dove il Napoli svolgerà una nuova preparazione“.

