Rafa Benitez: “Scudetto al Napoli? Spalletti mi ha chiesto un favore in merito”

Questa mattina si sta svolgendo una tavola rotonda su un tema che è tanto in voga, ovvero: “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?”. Ai microfoni di Tmw le parole dell’ex allenatore tra gli altri di Napoli, Inter, Liverpool e Valencia Rafa Benitez.

Un commenta sul suo Napoli? “Non è la mia squadra, ma mi piacerebbe perché Spalletti sta facendo molto bene. Stanno giocando bene, un bel calcio, ma anche vincente. Giocare bene e vincere è quello che tutti vogliono fare. E l’ho detto a Spalletti, ma lui diceva che era attento alla scaramanzia sullo Scudetto”.

Il Napoli ha fatto anche un gran mercato. “Stanno facendo bene anche sul mercato e non è facile. Normalmente le squadre con più soldi vincono di più, però loro hanno fatto un mercato molto buono. Poi hanno una bella mentalità. Io credo che andranno a vincere lo Scudetto”.

Le piacerebbe tornare ad allenare in Italia? “Sì, mi piacerebbe lavorare in una squadra che può competere per qualcosa. La difficoltà è questa: se vai in una squadra e non hai i soldi devi avere il progetto giusto, la mentalità giusta e devi usare la tua esperienza. Bisogna lavorare col vivaio, coi giocatori che hai. Possiamo utilizzare l’esperienza per trovare un equilibrio tra il mercato e coltivare i giovani”.

