Qatar 2022 – Croazia/Canada 4-1, i croati calano il poker

Girone F, secondo turno della fase a gironi. Pronti via, tra Croazia/Canada e nord americani in vantaggio. Rete di testa di Davies su cross pennellato da Buchanan. E’ il primo gol segnato dal Canada nella fase finale dei Mondiali. La Croazia stenta un po’ a riprendersi, ma poi, prima della fine del primi 45 minuti di gioco, la ribalta. A segno Kramaric servito da Perisic e poi Livaja. Lo stesso Kramaric troverà la doppietta insaccando al 70′, in una ripresa in cui i croati gestiscono il risultato abbassando i ritmi. A tempo praticamente scaduto, l’harakiri di Miller spiana la strada al poker di Majer. Canada eliminato dopo l’illusione iniziale. Di seguito il tabellino del match:

CROAZIA-CANADA 4-1: 2′ Davies (CAN), 37′ Kramaric (CRO), 44′ Livaja (CRO), 70′ Kramaric (CRO), 93′ Majer (CRO)

CROAZIA (4-3-3): Livakovic 6.5; Juranovic 7, Lovren 6.5, Gvardiol 6.5, Sosa 6.5; Modric 6 (86′ Pasalic sv), Brozovic 6.5, Kovacic 6.5 (86′ Majer 6.5); Kramaric 7.5 (73′ Vlasic sv), Livaja 7 (60′ Petkovic 6), Perisic 7 (86′ Orsic 6.5). Ct Dalic.

CANADA (4-2-3-1): Borjan 6.5; Johnston 6, Vitoria 5, Miller 5; Buchanan 6.5, Hutchinson 6 (73′ Adekugbe sv), Eustaquio 5.5 (46′ Koné 6), Davies 6.5, Laryea 5.5 (62′ Hoilett 6); David 6 (72′ Cavallini sv), Larin 5 (46′ Osorio 6). Ct Herdman.

Arbitro: Matonte (Uruguay)

Ammoniti: Buchanan (CAN), Lovren (CRO), Modric (CRO), Miller (CAN)