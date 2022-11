Pogba ha cerchiato una data di gennaio, vuole esserci!

Ha messo una gara nel mirino, Paul Pogba. Vuole tornare in campo alla ripresa del campionato, ovviamente, ma soprattutto non vuole perdersi il big match del 13 gennaio, quando la Juventus giocherà contro il Napoli. Il centrocampista bianconero sta lavorando senza sosta, avendo cerchiato in rosso proprio quel giorno lì, quello più probabile, a quanto pare, per rivederlo sul terreno di gioco. Il ginocchio migliora, la settimana prossima farà una visita di controllo e poi riprenderà gli allenamenti. Infine sarà testato durante le amichevoli di dicembre. Lo si legge su il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione