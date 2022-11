MONDIALE QATAR – Spagna-Germania, formazioni ufficiali. Panchina per Morata

Questa sera si giocherà il tanto atteso big-match del girone D ai mondiali in Qatar, tra la Spagna e la Germania. Dopo il successo in mattina della Costa Rica, per i tedeschi è l’occasione per riscattare la sconfitta contro il Giappone. Ecco le scelte di Luis Enrique e Flick

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Goretzka, Musiala; Muller. Ct. Flick

