MONDIALE QATAR – Spagna-Germania 1-1, in gol i bomber di “riserva”

Questa sera si è giocato per il girone D dei Mondiali in Qatar il big-match tra la Spagna e la Germania. Le “furie rosse” partono forte e sfiorano il vantaggio con Olmo, ma il tiro del centrocampista del Lipsia, con tocco di Neur, si infrange sulla traversa. Gli iberici proseguono con il possesso palla che a tratti è veloce. Ci prova Jordi Alba, palla che termina sul fondo. I tedeschi fanno fatica a costruire occasioni da gol, senza impensierire Unai Simon. Ad inizio ripresa gli ospiti vanno vicini al vantaggio, tiro di Kimmik, parata del portiere della Spagna. I due c.t. Luis Enrique e Flick mettono in campo i due bomber Morata e Fullkrug. L’ex centravanti di Juventus e Real Madrid, ora all’Atletico Madrid sblocca con un tocco sotto, beffando Sule. La Germania non si arrende e va vicino al pareggio con Musiala, ma si fa ipnotizzare da Simon. L’1-1 arriva grazie alla botta sotto l’incrocio di Fullkrug. Nel finale i tedeschi sfiorano il successo con Manè, ma dopo aver scartato il portiere, non trova i compagni pronti a ribadire in rete.

Factory della Comunicazione

Classifica – Spagna 4; Giappone e Costarica 3, Germania 1

Spagna-Germania 1-1

Spagna (4-3-3): Unai Simon 6,5; Carvajal 6, Rodrigo 6, Laporte 6, Jordi Alba 6,5 (37′ st Balde sv); Busquets 6, Gavi 6 (21′ st Williams 6), Pedri 6,5; Asensio 5,5 (21′ st Koke 6), Olmo 6,5, Torres 5 (9′ st Morata 7).

Ct: Luis Enrique 6,5

Germania (4-2-3-1): Neuer 6,5; Kehrer 5,5 (25′ st Klostermann 6), Rudiger 6,5, Sule 5, Raum 5,5; Goretzka 6,5, Kimmich 6; Gnabry 5,5 (40′ st Hofmann sv), Gundogan 5 (25′ st Sane 6), Musiala 6,5; Muller 5 (25′ st Fullkrug 7).

Ct: Flick 5,5

Arbitro: Makkeli

Marcatori: 17′ st Morata (S), 38′ st Fullkrug (G)

Ammoniti: Kehrer (G), Busquets (S), Goretzka (G), Kimmich (G)

Espulsi:

Note: