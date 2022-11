Maradona/Messi: la pulce ha eguagliato Diego in due statistiche

Dopo il ko alquanto clamoroso rimediato ad opera dell’Arabia Saudita, l’Argentina di Leo Messi ha recuperato punti battendo il Messico di Hirving Lozano, in modo da non dover abbandonare anzitempo il Qatar. Un paragone sempre costante è quello tra la pulce e Maradona ed è tornato prepotentemente di moda proprio in concomitanza del Mondiale. Per il fuoriclasse del Psg questa rappresenta l’ultima occasione per poter conquistare il trofeo che manca all’interno della sua straordinaria bacheca e poter emulare il Diez. Nel corso del match con il Messico intanto ha eguagliato il suo ex allenatore per numero di presenze (21) e reti con la maglia dell’Argentina.

