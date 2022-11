La statua di Maradona resta lontano dallo stadio

Sono appena trascorsi due anni dalla morte di Diego Armando Maradona, e a lui è stata dedicata una statua a Napoli, poco dopo la sua morte dall’artista Domenico Sepe, ma la stessa resta lontano dall’impianto, come scrive oggi ilmattino.it. «L’iter burocratico si è concluso, ma la statua è sotto un’indagine giudiziaria dal rilievo penale per questo non è opportuno ancora esporla all’esterno del Maradona». A parlare è Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, che fa il punto sulla statua dedicata un anno fa all’argentino da Domenico Sepe è mai esposta all’esterno dello stadio. «Facciamo lavorare la magistratura con serenità e calma, omaggeremo Diego in tutti i modi, al termine dell’indagine la statua sarà esposta» ha continuato alla radio ufficiale. «Ci saranno dei piccoli interventi strutturali allo Stadio Maradona e il miglioramento dei posti dei disabili. I 140 posti, che negli ultimi tempi hanno creato dei problemi, saranno incrementati. Fondamentali sono anche gli steward e la società che devono far rispettare le regole a tutti».

