L. Spalletti va controcorrente: “La sosta? Magari ci fosse ogni anno”

La festa è (quasi) finita e mercoledì si riprende: un giro di campo, si fa per dire, a Castel Volturno e poi la partenza per la Turchia. I contratti sono pronti, la tournée si dovrebbe fare: dal primo al 12 dicembre, il Napoli se ne va ad Antalya, dove comincerà ad avvicinarsi al campionato. Un paio di amichevoli lì, una al “ Maradona ” contro il Villarreal di Reina e di Albiol, una forse in Europa e poi, quasi senza accorgersene, sarà Inter-Napoli (il 4 gennaio), per riscoprire l’effetto che fa. Spalletti è a casa, tra Milano e Certaldo, e a Rtv 38 (durante una serata organizzata dalla fondazione Neri-Ferramosca, s’è sbilanciato positivamente sugli effetti della sosta: « È un periodo che può servire a tutti per rimettere a posto delle cose e per andare a trovare soluzioni nuove. Situazioni che possono permettere alla squadra di essere ancora più forte. Si an d rà a lavorare in profondità, come in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato».

Fonte: CdS