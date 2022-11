Domani la Corea del Sud, dell’azzurro Kim Min-jae, difensore centrale, affronterà il Ghana, per la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali che si stanno giocando in Qatar. Il tecnico della nazionale coreana, Paulo Bento, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita, soffermandosi tra le altre cose sull’infortunio del difensore. “Hwang Hee-chan non può giocare, e Kim Min-jae non lo sa ancora“.

Factory della Comunicazione