Il rientro in campo si avvicina sempre più, la settimana prossima è prevista la partenza per la Turchia della “truppa azzurra”. Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha approfittato della sosta lunga per recuperare dall’infortunio muscolare. Il difensore azzurro è a Dubai in questi giorni e tra le sedute di allenamento ci inserisce anche qualche partitina a basket, insieme con amici e colleghi.

