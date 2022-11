Il Napoli pianifica già il futuro. Per il dopo-Zielinski si bussa in casa Udinese

Il Napoli tra poco sta per tornare ad allenarsi, in attesa dell’ufficialità della Turchia e precisamente ad Antalya. A Gennaio difficilmente il club azzurro si muoverà per effettuare acquisti. Demme per esempio vorrebbe andare a giocare in prestito, il Valencia ha mostrato interesse, ma Spalletti ha chiesto la sua permanenza. Nel frattempo il d.s. Giuntoli pensa già al futuro per trovare i futuri Kvaratskelia, dove i suoi agenti, come riporta il Mattino, vorrebbero un aumento dell’ingaggi. Nella sua lista ci sono diversi calciatori: Vicario, Parisi, Baldanzi, Carnesecchi, Josh Doig, Frattesi e Armand Laurienté. Nel Lucerna c’è il 20enne Ardon Jashari. Per quanto riguarda il capitolo Pafundi, stop alla trattativa, perchè l’Udinese, considera incedibile il classe 2006. Infine Samardzic ci potrebbero essere sviluppi, ma bisognerà attendere Zielinski ed un’eventuale rinnovo, ma visto l’ingaggio da oltre 4 milioni, nulla va escluso.

Factory della Comunicazione

La Redazione