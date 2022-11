È 0-1 allo stadio Ahmad bin ali di Al Rayyan tra Giappone e Costa Rica. Il match, valido per la seconda giornata giornata del gruppo E dei Mondiali, è stato deciso da una rete del difensore Keysher Fuller al minuto 81′.

Arbitro: Michael Oliver

Marcatori: K. Fuller ( C.R. ) 81′

Cartellini\Ammonizioni: A. Contreras ( C ), M. Yamane ( G ) C. Borges ( C ) Calvo ( C ) K. Itakura ( G ) W. Endo ( G )