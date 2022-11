Gazzetta – Gli occhi della Premier su Osimhen, in arrivo offerte irrinunciabili!

La Premier League punta Victor Osimhen, il bomber del Napoli ha attivato su di sè i riflettori del campionato più importante del mondo dopo le grandi prestazioni in maglia azzurra. Il numero 9 ex Lille era già stato cercato nell’estate scorsa da Newcastle e Manchester United. Tentativi che però sono rimasti tali di fronte alla mega richiesta di De Laurentiis per il cartellino. Ma i due club inglesi potrebbero tornare alla carica come raccontato anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Logico che un giocatore che si sta imponendo con sempre maggiore continuità a livello internazionale abbia parecchi occhi puntati addosso. Soprattutto in Premier, visto le sue caratteristiche fisiche dirompente e una forza in elevazione fuori dal comune. Non è un segreto che il Newcastle prima e il Manchester United dopo abbiano tentato già l’assalto. Ed è presumibile che nella prossima estate possano arrivare quelle offerte cui sarebbe difficile rinunciare”.