Gazz. Sport – Osimhen ad un passo dal rinnovo, ma con uno stratagemma

Il Napoli sa perfettamente che a fine stagione, potrebbe perdere Victor Osimhen, visto il rendimento, fino ad ora in stagione. Ha già realizzato 10 gol, tra campionato e Champions League, ma anche una crescita sul piano tecnico davvero importante. Il club azzurro ha intenzione, però, di resistere alle sirene, passando al rinnovo di contratto. Secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, si potrebbe utilizzare il tecnicismo del Decreto Crescita. Nel caso del nigeriano si può fare, perchè possiede un appartamento di proprietà e a Novembre gli è nata la figlia. La società di De Laurentiis vorrà prolungare di un anno il contratto, con aumento d’ingaggio, in linea con il tetto salariale. Se davvero si arrivasse a questa soluzione, allora nessun club per un’altra stagione potrebbe acquistare Osimhen. Si vedrà se con il suo agente Roberto Calenda, rapporti ottimi, si potrà attuare, perciò non ci resta che attendere.

Factory della Comunicazione

La Redazione