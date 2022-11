FOTO – La Curva A si stringe agli abitanti di Ischia in segno di solidarietà, dopo la tragedia di ieri

L’isola d’Ischia è stata colpita da una frana all’alba di ieri, ci sono morti e ancora dei dispersi, nonostante il lavoro incessante dei soccorritori. Sono almeno tredici gli edifici crollati per la furia del fango, quasi tutti i residenti della zona sono rimasti bloccati nelle abitazioni e senza corrente elettrica. Gli sfollati finora sono un centinaio. Tanti i messaggi di solidarietà e cordoglio arrivati anche dal mondo del calcio, come quello della SSCN. Anche la Curva A si stinge intorno agli abitanti dell’isola campana, con uno striscione esposto in Via Marina: “Vicini al nostro popolo, tornerai anche più bella. Forza Ischia!”

