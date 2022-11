Ferlaino: “Se Maradona fosse vissuto di più a Napoli, ora sarebbe ancora con noi”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, nel giorno che ha ricordato Maradona a due anni dalla sua morte, si è recato ai Quartieri Spagnoli, dove si trova il murales dedicato al Pibe. L’ex patrona ha parlato al Corriere dello Sport di Diego e dell’amore dei napoletani. “Diego per noi napoletani è un po’ come San Gennaro. Anzi, il patrono forse si sarà un po’ ingelosito perché la gente ama Maradona quasi più di San Gennaro. Da San Gennaro al San Paolo: non mi aspettavo che il Comune e tutta Napoli accettassero subito il cambio del nome dello stadio”.

Factory della Comunicazione

“Oggi è un giorno doloroso per i familiari di Diego, ma potevano stargli più vicini. Se Maradona fosse vissuto di più a Napoli, ora sarebbe ancora con noi. I napoletani gli sarebbero stati vicini tutta la vita e forse lo avrebbero curato bene”. Fa un altro paragone: “Nella vita capita di morire soli, Diego è morto solo come Napoleone. Una delle ultime volte l’ho visto a Firenze e ci siamo abbracciati”.