Cremonese: “Da Napoli non arrivano segnali per un Gaetano-bis”

Sul fronte del mercato della Cremonese – riporta oggi il Corriere dello Sport – arrivano nuove conferme sull’interesse per Filippo Ranocchia, centrocampista di proprietà della Juventus, che potrebbe lasciare Monza a gennaio, e sul desiderio di riportare Gianluca Gaetano in Lombardia. “Ci piacerebbe, ma da Napoli non arrivano segnali“, il pensiero dei dirigenti grigiorossi sul Gaetano bis, espresso anche nei giorni scorsi in conferenza stampa. C’è da aggiungere che, da napoletano, forse per il calciatore non sarebbe facile andar via in una stagione in cui la squadra azzurra è protagonista.

