COPPA ITALIA PRIMAVERA – Data e orario per il match degli ottavi Juventus-Napoli

L’inizio di stagione del Napoli Primavera, certamente non è stato dei più semplici. In campionato la squadra di Frustalupi sarebbe in piena zona play-out, mentre in Youth League è arrivata ultima con 1 punto conquistato. In Coppa Italia invece ha superato Salernitana e Reggina. Agli ottavi ci sarà la sfida contro la Juventus di Paolo Montero. La gara si giocherà a Vinovo, il 10 Gennaio e fischio d’inizio ore 14,30. Lo riporta il sito della Lega calcio.

Factory della Comunicazione

La Redazione