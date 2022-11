C. Giuntoli: “Spalletti non è presente e c’è un motivo. Il premio va all’uomo e al professionista”

In occasione del premio “Coraggio e Avanti”, durante la manifestazione “Memorial Franco Bellerini”, era presente il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli che è stato premiato. Ecco le sue parole nel corso dell’evento, dov’era assente mister Spalletti. “Sono contento di questo riconoscimento e colgo l’occasione di ringraziarvi. Mister Luciano Spalletti non è qui con me perché è indaffarato ad organizzare le ultime cose in vista del ritiro. Sono onorato di essere in mezzo a voi perché è un premio che vedo andare al professionista e all’uomo. Nella vita si possono fare tante cose belle, ma spiritualmente bisogna aiutare chi è vicino a noi e questo premio dato in un luogo così sacro mi fa veramente molto piacere”.

