Benitez: “Il Napoli gioca bene ed anche un calcio vincente, possono vincere lo scudetto”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, presente al Next Gen Day, ha espresso il suo pensiero sulla sua ex squadra.

Factory della Comunicazione

“Stanno giocando bene, un calcio bello, ma un calcio anche vincente, è quello che tutti vogliono fare, giocare bene e vincere. Sono molto contento di quello che stanno facendo, ed io l’ho detto anche a Spalletti, a parte la scaramanzia, che possono vincere lo scudetto, perchè stanno facendo molto bene”.

E’ anche un discorso legato al mercato. Giuntoli ha fatto un grande mercato, giocatori come Kvaratskhelia , che magari in pochi conoscevano, si sono dimostrati importanti, quindi si può fare con l’intelligenza, con la conoscenza. “Si, devo dire che stanno facendo bene anche sul mercato, e non è facile. Normalmente squadre con più soldi vincono di più, però loro hanno fatto un mercato molto buono, e poi la mentalità che hanno, Spalletti, la città, tutti dietro la squadra, alla fine hanno fatto una grande cosa, ed io credo che andranno a vincere lo scudetto”. Cm.it