Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta facendo incetta di premi e riconoscimenti. Del resto, la squadra che sta dominando non solo in Serie A l’ha costruita lui in estate, tra lo scetticismo generale. Questa volta, il dirigente azzurro ha ricevuto il premio ‘Coraggio e Avanti’ in occasione del Memorial Franco Ballerini. Premiato anche l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, che però era assente. CdS

