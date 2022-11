Zenga: “La sua caviglia era un melone, ma Diego non pensò mai di non giocare”

I Mondiali non possono non far pensare a Maradona. Ieri sera nella trasmissione di Sky dedicata alla manifestazione iridata, di Diego si è ricordato Walter Zenga, ex portiere dell’ Intere e della Nazionale, che ha raccontato:

«Ci sono tanti aneddoti su Maradona. Mi ha fatto tanti gol, gli ho anche parato tanti tiri. Ricordo il gol che mi fece a Milano, stoppò di petto e tirò al volo, quasi non me ne accorsi. Ma te ne voglio raccontare un altro. Durante Italia ’90, non ricordo se prima di Argentina Brasile o di Argentina-Jugoslavia, venne a Marino nel ritiro della Nazionale perché da noi c’era Carmando. E lui voleva farsi visitare la caviglia. E ti assicuro che aveva un melone, al confronto quella di Neymar è niente. E lui non si lamentò mai, non immaginò mai di non giocare».