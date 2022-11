Ulivieri: “Per Spalletti il fatto di avere due partenze potrebbe essere un vantaggio”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “La sosta farà bene o male al Napoli? È difficile saperlo. Se guardiamo alla storia di Spalletti, che ha sempre partenze lanciate, il fatto di avere due partenze potrebbe essere un vantaggio. Bisognerà valutare, però, tante cose, come per esempio il tipo di preparazione. I preparatori comunque sono di alto livello e quindi credo che vedremo un campionato che inizierà con gli stessi ritmi. Meglio tornare presto o arrivare fino alla fine dei Mondiali? I giocatori che arriveranno alla fine dei Mondiali avranno più morale degli altri, due partite in più non fanno la differenza. Per questo io sceglierei quelli che sono arrivati più avanti. La prima gara di Zielinski e Lozano in Qatar non è stata brillantissima, ma l’esordio in un Mondiale è sempre particolare”.

