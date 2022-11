Salvione: “Kiwior come Luis Henrique sono ottimi prospetti, ma il Napoli ha già progettato”

Kiwior al Napoli? “Attualmente la società azzurra ha già progettato i prossimi anni. Nel ventaglio delle ipotesi il raggio di azione di Giuntoli è già stato decretato. Vedi Kvara, l’interesse del Napoli risale ai tempi di Ancelotti. Sono numerosi i nomi seguiti dal Napoli, ma poi saranno effettuate diverse scremature per fissare gli obiettivi. Kiwior è un gicoatore polivalente, può giocare anche davanti alla difesa. È un ottimo prospetto, è riuscito a reggere la pressione della Serie A. Ma anche Luis Henrique del Betis ha grande personalità , è molto giovane, ma ha già dato dimostrazione del suo carattere e delle proprie qualità tecniche per incidere. Ci sono tante piste vere percorse dal Napoli, ma potrebbero esserci delle deviazioni”.

In Serie A potrebbe essere introdotto il fuorigioco semiautomatico: cambiare le regole in corsa può influire sullo svolgimento della competizione? “Sarebbe un cambio di tecnologia utile per la regola. Il fuorigioco semiautomatico ridurrebbe gli errori, può offrire un’ulteriore spinta all’utilizzo di espedienti tecnici. Vedi la gara tra Argentina ed Arabia Saudita, potrebbe anche fungere da strumento per gli allenatori. È una tecnologia utilizzata anche all’interno dei videogiochi, un sistema quasi infallibile, ha un margine di errore ridotto al minino e potrebbe essere sfruttato anche per un determinato sistema di gioco”.