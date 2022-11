RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Preciado e Adama Traorè? Ecco il piano del Napoli per il mercato estivo”

Nel corso di Radio CrC, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il mercato di Gennaio? Il Napoli ad oggi non credo che si muoverà, tranne che non dovesse cedere Zanoli o Demme, a quel punto potrebbe trovare i sostituti. Su Preciado penso che sia un calciatore che il club azzurro stia seguendo. Ha iniziato al meglio il Mondiale in Qatar con l’Ecuador, ma come la società di De Laurentiis, anche altri club si stiano interessando. Per quanto riguarda Zanoli è un calciatore che a Spalletti piace, per corsa e i cross, ma forse lo scorso anno fu sfortunato, visto la fase cruciale della stagione scorsa. Adama Traorè? Lo vidi giocare in Napoli-Barcellona dell’Europa League, ha spinta in avanti e fisicità, ma non ha nel gol il suo punto di forza. Non penso che sia adatto al club azzurro, come caratteristiche, anche perchè nell’agenda Giuntoli ha diversi nomi in quel ruolo. Sulla ripresa del campionato i partenopei hanno il vantaggio dei pochi nazionali impegnati al Mondiale e un inizio di calendario dove potrà tenere alta la concentrazione. Poi bisognerà attendere quando rientreranno e a livello mentale se si rimettono con la stessa determinazione”.

