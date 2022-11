R.P.N. – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Spalletti? Sui Mondiali ha detto un’ “amabile bugia”. Due azzurri mi hanno convinto”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Dopo la prima giornata due calciatori del Napoli mi hanno convinto. Kim Minjae che ha fermato Darwin Nunez, Suarez e Cavani dell’Uruguay. Bene anche Anguissa, anche se il Camerun non lo ha aiutato al meglio. Importante il gol oggi fatto da Zielinski che lo ha sbloccato, a differenza della prima gara. Spalletti? Direbbe Benitez, il calcio è bugia. Sicuramente il mister di Certaldo delle gare ai Mondiali le sta vedendo, compreso dove giocano i nostri impegnati in Qatar. E’ ovvio che poi dedichi più tempo anche alla famiglia, ma è sempre informato a livello calcistico. In attesa di conoscere le date del ritiro, il Napoli si preparerà al meglio per la sfida contro l’Inter del 4 Gennaio, dove ci si augura di riprendere da dove si era lasciati. Le sfide già di inizio 2023 possono mentalmente dare una carica in più per la squadra partenopea”.

Factory della Comunicazione

La Redazione