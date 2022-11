Ore 17,00 – Qatar: Francia/Danimarca. I francesi cercano conferme

Ne l gruppone di grandi cadute all’esordio, la Francia non c’è. È scivolata in avvio con l’Australia, ma poi ha fatto un sol boccone degli avversari e ha lanciato un messaggio forte e chiaro alle rivali con quel 5-1 finale: i campioni in carica non hanno alcuna intenzione di abdicare. Anche senza gli assenti annunciati Paul Pogba e N’Golo Kanté, anche senza quel Benzema rimasto in gruppo nella speranza di rientrare in caso di cammino lungo, anche senza Lucas Hernandez la cui stagione è finita proprio durante il match con l’Australia. Tra chi è rimasto, intanto, c’è un leader in più. Ed è Adrien Rabiot, che dopo essersi preso la Juve proprio ora che il suo contratto è in scadenza, ora si è preso anche la Francia. Incoronato com’è stato anche da capitan Hugo Lloris come il nuovo punto di riferimento del centrocampo francese: «Abbiamo sottolineato l’assenza di Kanté e di Pogba, ma non abbiamo detto che ci sono altri giocatori pronti a caricarsi di tutte le responsabilità del caso, a essere maturi, ad avere l’esperienza per prendere il comando. Rabiot ha sicuramente questo profilo. Può essere decisivo anche in zona gol? Dopo quello che sta facendo da qualche mese con la Juve è pronto e lo ha già fatto vedere». Fonte: Cds

