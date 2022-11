Ore 14,00 – Qatar: Polonia/Arabia Saudita, cambio di modulo per Michniewicz. La squadra di Renard vuole ancora stupire

Dopo aver sconfitto l’Argentina, procurando una vera sorpresa al Mondiale, l’Arabia Saudita del c.t. Renard, vuole fare il bis. Oggi affronterà la Polonia che ha bisogno di punti per tenere viva la fiamma della qualificazione agli ottavi. Per la squadra di Michniewicz ci sarà un cambio di modulo, ovvero il 5-3-1-1, con Zielinski nel ruolo di mezz’ala, come nel Napoli, mentre Lewandowski alle spalle di Milik. Per gli ospiti sarà 4-3-3 con Al Dawsari la stella dell’undici di Renard.

