“Non lo ammonisca, non mi ha fatto niente”: era Diego Maradona

Ieri ricorreva il secondo anniversario della morte di Maradona. Oltre l’affetto popolare, manifestatosi via social e attraverso la visita ai luoghi in cui la sua presenza si “sente” di più, molti colleghi, ex colleghi, giornalisti, addetti ai lavori hanno parlato di lui. Lo ha fatto anche Fulvio Collovati, Campione del Mondo 1982, ai microfoni Rai del Circolo dei Mondiali. L’ex difensore ha raccontato che una volta lui fece fallo a Maradona a centrocampo e l’arbitro subito si avvicinò e fece per ammonirlo. «Maradona si rialzò e andò dall’arbitro e gli disse: “non lo ammonisca, non mi ha fatto niente”. Oggi sarebbe impensabile».

Factory della Comunicazione