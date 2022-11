“Mundo Deportivo” – “Possibile ritorno in Liga di Lobotka”

Le prestazioni dell’ultimo anno gli hanno stravolto la vita, oltre a cambiare il presente del Napoli. Stanislav Lobotka si prende la scena, lo slovacco azzurro ora è osservato speciale anche sul mercato con le antenne dei principali club europei.

Secondo Mundo Deportivo, infatti, su Lobotka ci sarebbe il Real Madrid di Carlo Ancelotti che la prossima estate ha bisogno di investire su un calciatore come lo slovacco per il ricambio graduale al duo Kroos-Modric. Lobotka ha già giocato in Liga con la maglia del Celta per tre stagioni prima di arrivare in azzurro. fonte: mattino.it